Albero in gravi condizioni - si abbatte un grande faggio in centro a Bergamo - Foto e video

Decaro, l'Europa che serve è quella che aiuta sindaci del Sud - (ANSA) - BARI, 03 MAG - "Questa è l'Europa che ci serve. Quella che aiuta i sindaci e gli amministratori del Sud a migliorare le condizioni di vita reale dei cittadini". Lo scrive sulla sua pagina ... Continua a leggere>>

Tiro con l’Arco: gli Arcieri Club Lido conquistano 3 medaglie d’oro a Polistena - Ottimo risultato ottenuto sopra i 350 punti valevole per le qualifiche agli italiani di bergamo. Oro anche nella divisione arco ... Piterà Edoardo – in questi primi inizi di stagione le condizioni ... Continua a leggere>>

Albero in gravi condizioni, si abbatte un grande faggio in centro a bergamo - L’INTERVENTO. Attaccato da un pericoloso fungo patogeno, l’albero si trova in piazza Matteotti a bergamo ed è in condizioni di gravità estrema. Continua a leggere>>