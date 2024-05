Al via La Campania delle Eccellenze - primo appuntamento martedì 7 maggio con De Luca e Fiola

(Di venerdì 3 maggio 2024) “La”: Si discuteràmisure della Regione su benessere psicofisico e supporto psicologico Salute e benessere psicofisico: le misure messe in campo dalla Regione, al centro delde “La” in programma, a partire dalle ore 10.30, presso l’Auditorium del Centro Direzionale di Napoli (Isola C3). Dallo psicologo di base alla psicologia scolastica, passando per il voucher psicologico, saranno i temi affrontati nella giornata di confronto che sarà introdotta da Bruna, consigliere regionale e presidente della VI Commissione regionale, che sarà conclusa dall’intervento del ...

L’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento dei consumi segnala un primo trimestre 2024 che chiude a +0,7% sul I trimestre 2023. Da segnalare, tuttavia, un trend di progressivo miglioramento nei primi tre mesi dell’anno con gennaio in negativo a -2,1%, febbraio a +0,7% e marzo a ... Continua a leggere>>

Due tragedie sul lavoro all'indomani del primo maggio . A Lettere, nel Napoletano, i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano per il decesso di un operaio di 57 anni.... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 3 minutiOltre 25mila visitatori al Colosseo più altri circa 10mila al Foro Romano e al Palatino, quasi 12mila e 500 a Pompei e al Pantheon, poco meno di 11mila agli Uffizi: sono alcuni dei dati sull’affluenza nei luoghi della cultura statali per la festa del 1° maggio . Li ha ... Continua a leggere>>

Furti di veicoli, in 10 anni ne sono spariti nel nulla quasi 1 milione - Un traffico redditizio in cui sono coinvolti i ladri che sottraggono fisicamente l’auto, i proprietari di garage o magazzini in cui l’auto solitamente viene lasciata a “decantare” alcune ore/giorni ... Continua a leggere>>

Napoli, al via il Master Bcc-Bilancio Contabilità Controllo con l’Università Federico II - È stato inaugurato il Master di I livello in “Banca, contabilità e controllo”, grazie alla convenzione siglata dalla Federazione Banche di Comunità campania ... Continua a leggere>>

Luigi Di Maio diventa papà, la fidanzata Alessia D’Alessandro è incinta (ma il primo figlio nascerà in Germania) - Luigi Di Maio diventa papà per la prima volta: chi è la fidanzata Alessia D'Alessandro, da quanto stanno insieme e perché partorirà in Germania ... Continua a leggere>>