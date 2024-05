Al via il valzer di allenatori - da Filippo Inzaghi a Gattuso e Grosso | la situazione squadra per squadra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2024) La stagione di calcio è entrata nella fase decisiva e le dirigenze sono già in contatto per programmare la prossima stagione. Unacaldissima è quella delle panchine tra Serie A e Serie B con un vero e propriopronto a scatenarsi. Una premessa è d’obbligo: la stagione è ancora in corso, tante squadre sono in lotta per obiettivi importanti tra competizioni europee e salvezza e le società hanno deciso di posticipare a giugno le decisioni definitive sulle panchine. Foto di Cesare Abbate / AnsaSerie A, laperAtalanta: è una delle situazioni più incerte delle squadre in lotta per le zone alte della classifica. Gasperini è una garanzia da anni ed è tornato nel mirino delle big del campionato di Serie A. Le voci sul Napoli sono ...