Al teatro Il Progresso di Firenze sbarca Il mercante di Venezia Senza rimedio

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – “Il testo di Shakespeare cade su di noi in un momento nevralgico per le tensioni etnico religiose che ci circondano”, così il regista Filippo Frittelli introduce lo spettacolo “Ildi”, liberamente ispirato alla ben nota opera di William Shakespeare, che sabato sera alle 21,30 e domenica pomeriggio alle 16 andrà in scena alIldi, in Via Vittorio Emanuele II 135. “L’antagonismo razziale narrato quattro secoli orsono fra il cristiano Antonio e l’ebreo Shylock di una faida contrattuale sfociante in una richiesta barbara di carne umana (una libbra di carne) in pegno di denaro sembra oggi “insuperata” – spiega Frittelli -, anzi perfino morigerata rispetto a ciò che sentiamo dai ...