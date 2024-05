Al San Luca sempre meno ’Oss’ Cgil lancia l’allarme sanitario L’azienda ritiri il progetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tagli sugli organici a caduta anche sul personale Oss, operatori socio sanitari del Sanarriva a seguito di una partecipata assemblea dei lavoratori dell’ospedale: sono in vista riduzioni di circa 3 unità annunciati dala partire da questi giorni. La Funzione Pubblicail monito e chiede l’immediata assunzione di Operatori Socio-Sanitari per il presidio, in modo tale da sanare l’emergenza in atto in diversi reparti, nonché un ripensamento della riorganizzazione del personale Oss dei reparti di terapia intensiva (Utir), subintensiva (Utic) ed emodinamica, già parzialmente in atto e in via di completamento per il prossimo giugno. “A rischio c’è l’eliminazione dell’Oss turnista – denuncia– una figura professionale introdotta in terapia ...