Al porto di Ancona info-point fantasma | crocieristi non sanno da che parte andare - aiutati dai commercianti

(Di venerdì 3 maggio 2024)Il Comune ha fatto appena in tempo a sciorinare tutte le azioni da qui al prossimo anno per comunicare al meglio la città. In modo da intercettare i turisti e immergerli in...

Un tunisino e un pakistano, sbarcati ad Ancona dalla Ocean Viking , sono stati arrestati con obbligo di firma per aver violato il divieto di reingresso in Italia. Non potevano sbarcare, erano già stati espulsi dall’Italia . Insomma, tanta cagnara da parte della nave Ong che protestava perché il ... Continua a leggere>>

Ancona Per ri salire dall?acqua, con le onde che stavano crescendo, si era aiutato con una corda fissata sulla testa del molo di Portonovo . Nel momento in cui si è issato, facendosi forza... Continua a leggere>>

Jesi Amazon: stazione e corse aggiuntive, 21 Sindaci scrivono a Rfi e Trenitalia - Area attrezzata con binari ferroviari che offre possibilità di ingresso e uscita di treni sia dal nodo di provenienza ancona che da quello di Fabriano ... Continua a leggere>>

ancona: Nocelli a Tokio, Boscaglia in Sicilia. Entrambi sono a caccia di una riconferma - L’ad in partenza per un incontro vis a vis con Tiong, il tecnico si riposerà nella sua Gela in attesa della chiamata della società ... Continua a leggere>>

Al porto di ancona info-point fantasma: crocieristi disorientati chiedono aiuto ai commercianti - ancona Il Comune ha fatto appena in tempo a sciorinare tutte le azioni da qui al prossimo anno per comunicare al meglio la città. In modo da intercettare i turisti e immergerli ... Continua a leggere>>