Ai cattivo pediatra - non riconosce i bimbi con ritardo di sviluppo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - L'intelligenza artificiale ha tante doti che possono e potranno rivelarsi utili in medicina, ma al momento mostra parecchie lacune quando si misura con questioni pediatriche come il sospetto di undinei bambini. A mettere alla prova ChatGpt, chatbot basato su Ai e apprendimento automatico, è uno studio presentato al Meeting Pas - Pediatric Academic Societies 2024, che si apre oggi a Toronto in Canada. Le performance di ChatGpt sono state valutate da medici certificati che per ora bocciano l'Ai nei panni di. I ricercatori hanno esaminato come ChatGpt ha risposto a 108 preoccupazioni espresse da genitori che temevano undidel loro bimbo, confrontando anche i responsi dell'Ai con quelli del medico in carne e ossa. E' ...