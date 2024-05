Ai cattivo pediatra - non riconosce i bimbi con ritardo di sviluppo

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – L'intelligenza artificiale ha tante doti che possono e potranno rivelarsi utili in medicina, ma al momento mostra parecchie lacune quando si misura con questioni pediatriche come il sospetto di undinei bambini. A mettere alla prova ChatGpt, chatbot basato su Ai e apprendimento automatico, è uno studio presentato al Meeting L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’ Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute 8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite Obesità, gli effetti dei cibi processati sulla salute: lo studio Salute, Conni (Med-El): ...

AI e ritardi nello sviluppo, il dottor ChatGPT scivola ancora - I pediatri si rivelano più efficaci dello strumento di AI nel riconoscere i segnali di un possibile ritardo nello sviluppo dei bimbi. Continua a leggere>>

