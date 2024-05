Agguato al cimitero Anziana aggredita e rapinata della borsa | Ora vive nel terrore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lo choc è stato forte, ci è voluto un po’ per mettere insieme i ricordi e raccontare. Sorretta dalla figlia, si è fatta coraggio ed è andata al pronto soccorso per il referto medico che le servirà a sporgere denuncia. Morena Matteucci, 77 anni - residente a Empoli - è l’ennesima vittima, dell’ennesima rapina. Da quando ha perso il marito nel 2020 è abituata a far le cose da sola. Azioni semplici e quotidiane, come fare la spesa o andare a mettere i fiori freschi sulla tomba del suo Piero. Mercoledì però, quell’abitudine si è trasformata in un incubo. La donna lascia l’auto alMisericordia di via val d’Orme. Sono le 17,30 e il parcheggio è vuoto. "Entra dall’ingresso secondario, lato Corniola - racconta la figlia, Valentina Sacchetti - Si incammina verso il corridoio che ospita il loculo, un corridoio stretto e lungo a fondo cieco". ...