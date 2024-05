Aggredito dal branco Muore migrante di 18 anni

(Di venerdì 3 maggio 2024)a bastonate e con una catena. Ucciso per un banale litigio. Manneh Nafugi (nella foto il giovane a terra), 18, era arrivato dal Gambia e aveva richiesto asilo, come rifugiato, nel nostro Paese, ma è morto in ospedale, dopo essere stato picchiato selvaggiamente da un, martedì, in piazza Canelli (Asti). Uno dei presunti killer è un 34enne di origini pakistane. Secondo i carabinieri sarebbe stato lui a colpirlo al volto con una catena. Un altro pakistano è indagato.

