Aggredisce una donna davanti a un asilo e tenta di rapirle il figlio | arrestato un nigeriano a Trapani

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un 26ennehato di rapire un bambinoa undi, aggredendo prima la madre mentre accompagnava il, ma è stato fermato in tempo ed è finito in arresto. Il 26ennefermato dai carabinieri diL’uomo deve rispondere dito sequestro di persona, lesioni personali aggravate e porto abusivo d’armi. Ilto rapimento è avvenutoall’Don Bosco del capoluogo siciliano, nei pressi della stazione ferroviaria: l’aggressione è stato notata da alcuni testimoni che hanno dato l’allarme. I carabinieri, giunti sul posto, hanno bloccato il 26enneche all’interno del suo zaino nascondeva un’ascia ...

Nigeria, l’orrenda pratica del “kito”: bande omofobe attirano uomini gay sulle app di dating per “punirli” e ricattarli - Vere e proprie reti criminali organizzate, che attirano le vittime in appartamenti o luoghi isolati per poi picchiarle, violentarle e ricattarle estorcendogli soldi. Quando la polizia non interviene, ... Continua a leggere>>

Shock in Sicilia: uomo armato tenta di rapire un bambino davanti all’asilo - mano nella mano con la sua mamma – anch’essa nigeriana ed incinta – è stato strattonato dall’uomo che ha tentato più volte di afferrarlo per portarlo via. A dare l’allarme i testimoni presenti davanti ... Continua a leggere>>

Tenta di rapire un bambino e aggredisce la madre a Trapani: arrestato, nello zaino aveva ascia e coltello - Un giovane di 26 anni ha aggredito una mamma davanti all'asilo a Trapani e tentato di rapire il figlio: è stato arrestato dai carabinieri ... Continua a leggere>>