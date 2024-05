Afragola - droga nelle confezioni di caramelle Arrestato pusher ventenne

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 3 maggio 2024) I Carabinieri hannoper spaccio diun ragazzo di Secondigliano che cedeva una dose di stupefacente in via Imbriani adNon prendere ledagli sconosciuti. Mai detto antico è più “azzeccato” per quanto accaduto addove un 20enne di Secondigliano è stato sorpreso mentre spacciavain via Imbriani. Addosso, nascoste in alcunedi, 25 dosi di crack, 8 stecchette di hashish e 6 bustine di marijuana. E ancora un piccolo quaderno per la contabilità e 118 euro circa in contante ritenuto provento illecito. I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria hannoil 20enne incensurato di Secondigliano durante un servizio di controllo del territorio. I militari ...