Affitti troppo cari a Cortina - professore guida cinque ore al giorno per andare a lavoro | Un alloggio? Non potevo permettermelo

(Di venerdì 3 maggio 2024)ore di auto ogniper un mese, due all’andata ed altrettante al ritorno, per poter fare il. Partenza da Marcon, in provincia di Venezia e arrivo a, in provincia di Belluno. È l’odissea che Ivano Apisa, 49 anni, racconta al Corriere del Veneto. Originario di Caserta ma per quasi un ventennio insegnante in vari istituti della provincia veneziana, Apisa è stato costretto per l’intero mese di novembre ad un “pendolarismo” forzato. È ottobre quando il prof ottiene una cattedra di una scuola media dima quando si è trattato di trovare unin zona, Apisa si è reso conto dei folliampezzani che gli sarebbero costati lo stipendio di insegnante. E quindi la decisione di fare avanti-indietro per tutta la settimana. “Non ...

