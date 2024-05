(Di venerdì 3 maggio 2024) Pronti 50mila euro, come somma totale, da dividere quale contributo pubblico tra le imprese del centro che hanno avuto meno lavoro a causa dei cantieri. Il centro di Certaldo basso ormai da alcuni mesi è oggetto di imponentidi riqualificazione, avviati lo scorso dicembre dopo una lunga e complessa fase di progettazione. Nello svolgimento dei cantieri, come già era stato segnalato via social sin dall’inizio (e anche dalla stessa amministrazione), chiaramente alcuni esercizi commerciali potrebbero aver visto ridursi il loro volume di vendite. Ebbene, adesso il Comune ha stabilito che i commercianti che hanno subìto queste riduzioni avranno diritto a un ristoro, più nel dettaglio a un contributo a fondo perduto: intanto, è stato approvato il. La somma stanziata dalla giunta Cucini è di 50mila euro. Più precisamente: è stato dato il via ...

Incendio in condominio di via Vanchiglia a Torino , fiamme partite mentre gli operai erano sul tetto : erano in corso lavori di restauro Continua a leggere>>

Romano di Lombardia. Un centro di raccolta più grande e funzionale, con separazione dei percorsi e accesso solo tramite tessera di riconoscimento: prenderanno il via in autunno i lavori di riqualificazione della piazzola ecologica “Rasica” a Romano di Lombardia, intervento che beneficerà del ... Continua a leggere>>

Affari in calo per colpa dei lavori. Ristori alle attività: c’è il bando - Il cantiere per riqualificare la parte bassa del centro ha comportato disagi per i commercianti . In tanti hanno visto ridurre le vendite. Ora il Comune stanzia 50mila euro di contributi a fondo perdu ... Continua a leggere>>

Occhi puntati sul borgo. Soldi per i lavori al centro di San Giusto di Compito - Il paese già famoso per le camelie adesso si rifà il look, arrivano i fondi del PNRR, circa 350mila euro. Il semaforo verde è arrivato dal Consiglio comunale. Continua a leggere>>

Zone 30 non solo in centro, proiettori a led e “bulbout”: il piano di Bari per la sicurezza - Zone 30 non solo nel centro città, nuovi attraversamenti pedonali nelle strade più “pericolose” e bulbout per allargare marciapiedi e “ridurre” la corsa ... Continua a leggere>>