AEW | Ethan Page lascia la federazione - non apparirà neanche in ROH I dettagli

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 3 maggio 2024) E’ stato reso noto chee la AEW hanno messo fine alla loro collaborazione, dopo l’assenza prolungata del lottatore, apparso per l’ultima volta in quel di Collision lo scorso 9 dicembre quando fu battuto da Kenny Omega. Dovrebbe essere terminata anche la sua esperienza in ROH, nonostante l’ultimo incontro combattuto lì risalga al 14 febbraio (quanto sconfisse Anthony Henry), dopo che nella nottata il suo profilo sul sito AEW è stato rimosso. La conferma sarebbe arrivata tramite alcuni insider e comunicata a Fightful, che ha confermato come l’accordo trae la AEW sia scaduto “ormai diversi mesi fa“. Il canadese, che da tempo sta lavorando decisamente di più con le promotion indipendenti, ha riaperto anche una sua personale, la Alpha-1 Wrestling, riprendendo a produrre show proprio a ...