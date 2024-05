(Di venerdì 3 maggio 2024) L’episodio doppio digiova, fortemente, alla AEW. Se la risalita del mainè leggera (703.000 spettatori con lo 0.24 di key demo rispetto ai soli 683.000 di sette giorni prima), lo spostamento e la diretta diregalano addirittura il 50% degli spettatori in più rispetto a venerdì scorso. Sono stati infatti 431.000 i fan rimasti collegati per losecondario AEW, eccezionalmente in diretta di mercoledì, rispetto ai 293.000 della settimana scorsa. Un grosso aumento per l’evento che ha visto come protagonisti Jay White, Willow Nightingale e Skye Blue, ennesimo segno che lo slot del venerdì sera (in seconda serata) sia uno dei motivi per cuicontinua a faticare (oltre, oggettivamente, alla presenza di match e storie secondarie rispetto a ...

Questa settimana, eccezionalmente, Rampage è andato in onda di mercoledì , in diretta subito dopo Dynamite per tre ore di fila di wrestling targato AEW. Una collocazione di cui ha beneficiato il terzo show della AEW che ha registrato numeri che non si vedevano da anni anni. Discorso diverso ... Continua a leggere>>

AEW: dynamite risale (poco), rampage +50%. La tre ore di show manda su gli ascolti - L'episodio doppio di dynamite e rampage giova, fortemente, alla AEW. Se la risalita del main show è leggera (703.000 spettatori con lo 0.24 di key demo rispetto ai soli 683.000 di sette giorni prima), ... Continua a leggere>>

AEW dynamite & rampage Ratings For 5/1/240 - AEW dynamite witnessed an increase in its rating and audience, while rampage's pre-emption to Wednesday night also resulted in a surge in its viewership. Continua a leggere>>

AEW dynamite ratings increase slightly, rampage up - - AEW rampage, which immediately followed dynamite, averaged 431,000 viewers. That's up 47.1 percent from last week's episode that aired on Saturday after Collision. The last time rampage aired ... Continua a leggere>>