Adrian Newey - il più vincent - non un vincente di sicuro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ci sono quattro cose che permettono a un progettista di esprimersi con successo: le sue idee, un ambiente fertile nel quale seminarle, la capacità di dimostrare la loro efficacia e avere i soldi per realizzarle. Questolo sa bene, anche perché nella sua lunga carriera non gli è sempre andata così bene come alla Red Bull. Qualcuno ricorderà che un suo progetto per Aston Martin drenò così tante risorse da far rischiare la bancarotta alla storica casa britannica. Originario di Stratford-upon-Avon, come William Shakespeare, alla Repton School ebbe come compagno Jeremy Clarkson, celebre conduttore di Top Gear. Sarà stata l’aria che si respirava in quel momento in Inghilterra, ma da ingegnere aerospaziale non ha mai guardato troppo a quel che vola e professionalmente era partito dalla Fittipaldi Motors, passando quindi nella March e nel 1990 ...