Adam Sandler dà del nazista a Zelensky? E’ una fake news | ecco perché sui social spopolano i deepfake degli attori di Hollywood contro l’Ucraina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024)dà del. Spiace, ma è una. E non c’è nemmeno tanto bisogno di scomodare l’Intelligenza Artificiale.non siamo di fronte alla riproduzione di Tom Hanks che promuove un dentifricio. Bensì ad unoespedienti più classici di quello che una volta in tv era uno sketch satirico (ricordate Riccardo Pangallo che ridoppiava le star dinei film più celebri?) oggi è diventato addirittura propaganda russa, pardon putiniana: doppiare in una lingua diversa e meno conosciuta un attore che parla di tutt’altro. In pratica suisono stati condivisi alcuni video che mostravano celebri star diintente a denigrare e squalificare il presidente ...