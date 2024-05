Accordo entro una settimana o entreremo a Rafah | l' ultimatum di Israele ad Hamas

Israele risponde alle richieste di maggior tempo avanzate da Hamas per raggiungere un accordo su un cessate il fuoco a Gaza e lancia un altro ultimatum al partito armato che governa nella Striscia, facendo sapere che se non si arriva a un’intesa entro una settimana , comincerà l’operazione a Rafah. ... Continua a leggere>>

