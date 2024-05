Accadde oggi - 3 maggio | Alberto Orlando ed altre ricorrenze

Lucca, 28 marzo 2024 – Una formula azzeccata, un’atmosfera tra creatività e passione , insomma una festa per il fumetto e per autori, fan, collezionisti. L’edizione 2024 di “Lucca Collezionando” (il festival dedicato al fumetto , al gioco da collezione e alle forme di intrattenimento “analogico” e ... Continua a leggere>>

Prenderà il via a Milano, il prossimo 17 maggio, il processo in abbreviato per Alberto Genovese, l'ex imprenditore del web già condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi di reclusione per aver drogato e violentato due ragazze e oggi imputato in un secondo filone di indagine con al centro ... Continua a leggere>>