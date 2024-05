Abbattuto il grande faggio in piazza Matteotti | era stato colpito da un pericoloso fungo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bergamo. Nella mattina di venerdì 3 maggio è in corso l’operazione di abbattimento di unin. Sull’albero di notevoli dimensioni, con chioma che risulta sofferente dal punto di vista vegetativo, è stata rilevata, in più punti nella zona del colletto, la presenza del temibile patogeno fungino Kretzschmaria deusta (noto anche come Ustilina deusta). Sul fusto si segnala la presenza di una lesione con carie di medie dimensioni a circa 2 metri di altezza da terra mentre, in chioma si segnala la comparsa di vistose porzioni decorticate con presenza di carpofori di altri patogeni fungini afferenti alle specie Polyporus sp. e Schizophyllum commune. La pianta in questione era già stata sottoposta a fine 2022 ad analisi strumentali con dendrodensimetro al colletto ed in quota e anche a doppia ...