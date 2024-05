A Roma ‘Tennis&Friends’ - Meneschincheri | Obiettivo 20mila check-up in 15 giorni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lo sport come volano di salute e prevenzione. Oggi donazione del sangue grazie a Donatori Nati, l'Associazione di donatori volontari della Polizia di Stato, e Croce Rossa Lo sport come volano di salute. Riparte a, anche sotto la pioggia, l'evento 'Tennis and Friends - Special Edition 2024', aprendo il weekend degli Internazionali Bnl d'Italia