A Roma si continua a sparare | 45enne gambizzato vicino casa - indagano i carabinieri

Spari in strada a Roma in pieno giorno. Almeno due i colpi di pistola esplosi verso un uomo di 55 anni, con precedenti per droga, che si trovava all’ingresso dell’officina in cui lavora. Un Agguato in piena regola su cui ora indagano i poliziotti della Squadra mobile coordinati dai pm ... Continua a leggere>>

