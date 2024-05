A Parma il primo festival della Serie A

(Di venerdì 3 maggio 2024) La città diospiterà tra il 7 e il 9 giugno la prima edizione delA, un evento organizzato dalla LegaA, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e il Comune di, per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo campionato di calcio italiano. L’evento si svolgerà nel cuorecittà, in luoghi storici come il Teatro Farnese, il Teatro Regio, il Palazzo del Governatore e il Laboratorio di San Paolo con incontri e spettacoli che vedranno protagonisti campioni, allenatori, dirigenti che hanno scritto la storia del campionato diA, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre ad influencer amati dai giovani, esperti di social media, attori e cantanti grandi appassionati ...

Palermo-Ascoli e Parma-Cremonese sono valide per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Palermo e Ascoli arrivano a questo match dopo due sconfitte. Ma se quella dei siciliani è stata quasi indolore – ormai la ... Continua a leggere>>

FOTO | A parma il primo festival di serie A: ci saranno Sacchi, Ranieri e Capello - È questa la cornice del primo Festival della serie A, in programma nei prossimi 7-8-9 giugno a parma “per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo campionato di calcio italiano”. Annunciano ... Continua a leggere>>

Ascoli Calcio, terzo peggior attacco della serie B. Al momento non basta avere la quarta miglior difesa - Ascoli Calcio, terzo peggior attacco della serie B. Al momento non basta avere la quarta miglior difesa - picenotime.it - IT ... Continua a leggere>>

Torino-Bologna, le formazioni ufficiali - Visualizzazioni: 2 Torino-Bologna è il Friday Night che apre la 35esima giornata di serie A. Granata per l’orgoglio, felsinei per la Champions. Dati i nove punti di ritardo dalla Lazio, il Torino non ... Continua a leggere>>