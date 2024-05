A nostra madre diagnosticarono una lombalgia - ma aveva un tumore | denunciati 3 medici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Treviglio. È morta lo scorso 30 marzo a 61 anni per unai polmoni metastatizzato Stella Alaimo Franco ma, quando a dicembre si è presentata al pronto soccorso di Treviglio con un forte dolore a una gamba, era stata subito dimessa con la diagnosi die nessun giorno di prognosi. Per questo i suoi due figli, Monica e Andrea, hanno sporto denuncia ipotizzando il reato di omicidio colposo a carico di tredell’ospedale, oltre che nei confronti dell’Asst Bergamo Ovest. “Ci hanno detto che se fosse stata fatta in tempo la diagnosi esatta, anche solo qualche settimana prima di quanto poi effettivamente accaduto, le cose sarebbero potute andare diversamente” spiegano i due figli al Corriere della Sera, aggiungendo che quando poi è stata visitata all’Istituto dei Tumori di Milano le hanno diagnosticato un “adeno carcinoma ...