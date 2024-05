A mille | la battuta di Vergassola che ha gelato Giannini e tutta la chat del 25 aprile

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Il mio mestiere è un altro e a fare l'opposizione in Italia ci sono già sei partiti". Queste, più o meno, le parole con cui Enrico Mentana ha abbandonato (presto) il gruppo Whatsapp creato dall'editorialista di Repubblica Massimoin occasione del 25. A riportarlo, in una cronaca illuminante, è Stefano Cappellini che diè illustrissimo collega di testata. Quellaassai chiacchierata, a destra e a sinistra, è "meglio di un sondaggio o di una ricerca demoscopica", sottolinea. Quella"dice che in Italia, oggi, l'opposizione non c'è. Esistono i partiti di opposizione, che è un'altra cosa. Al gruppo partecipano, da osservatori o attivamente, anche molti politici, parecchi del Pd. Ecco, se dopo un anno di nuovo corso del Partito democratico il sentimento è questo, Schlein ...

