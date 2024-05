A Fermignano giovani in vetrina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Torna oggi a, il torneo (alla sua decima edizione) "Ladel Giovane Calciatore" a carattere regionale dedicato alla categoria Juniores, organizzato dalla società A.s.d. US Fermignanese 1923. Il torneo, autorizzato e riconosciuto dalla Figc e diretto da arbitri federali, vede la partecipazione di 12 società e si svolgerà presso il campo supplementare di via A. Costa nei week-end dal 3 maggio al 19 maggio. Alla prima fare a gironi, dal 3 al 6 maggio, seguiranno, dal 10 al 12 maggio, gli incontri ad eliminazione diretta le semifinali sono previste per il 17 maggio, il torneo si chiuderà il 19 maggio con le finali.