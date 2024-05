16enne accusato di aver ucciso i genitori | indagine in corso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un ragazzo di sedici anni hai proprial termine di un litigio, la polizia, dopo lunghe indagini, lo ha arrestato A Yokohama, città in provincia di Tokyo, una notizia di cronaca ha risvegliato la coscienza del popolo giapponese. Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa dii proprial termine di una lunga discussione. Al rientro del giovane in casa, tra i tre sarebbe scoppiata una lite con esiti finali assurdi. Il sedicenne, persa la pazienza dopo l’ennesimo diverbio, avrebbe assassinato il padre di 52 anni e la madre di 50 anni. L’evento, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine ai media locali, sarebbe avvenuto lo s10 febbraio sera. Il rapporto tra i tre non sarebbe mai stato idilliaco. Già in passato la famiglia si ...