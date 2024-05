Massimiliano Varrese riceverà un prestigioso premio - dove e quando incontrare l‘attore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 2 maggio 2024)prima di partire per il suo tour ritirerà un: eccoè uscito dalla Casa del Grande Fratello durante la finalissima ed è subito tornato all’opera con nuove avventure. Il suo inedito “Niente da dividere” continua a scalare le classifiche maè pronto a stupire tutti con nuova musica. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti poche settimane fa tra le sue stories Instagram ha annunciato a sorpresa l’uscita del prossimo singolo ed il tour che lo vedrà impegnato per tutta l’estate.dunque è pronto a girare l’Italia e adi suoi fan in giro con la sua musica. L’ex gieffino durante il 2024 avrà ...