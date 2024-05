LIVE Marsiglia-Atalanta - Europa League 2024 in DIRETTA | De Ketelaere con Scamacca dal 1? La Dea per inseguire un sogno

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.57 Le formazioni ufficiali del match: OLYMPIQUE(4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Enrique. All. Gasset(3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; De. All. Gasperini 19.55 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladi, match valevole per l’andata della semifinale della UEFA2023-. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 Intanto 12.066 per Asia : 4.3 il D Score, non ha portato a termine l’esercizio. 18.56 Aspettiamo il punteggio di Asia D’Amato , con la speranza che non si sia infortunata… Sarebbe il terzo crac nel giro di due anni… 18.56 NOOO. Su un elemento ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 La doppietta sul giro completo non avrebbe precedenti, il miglior risultato risale al 2022 con il titolo di Asia e il bronzo di Martina Maggio. 19.44 L’Italia ha vinto l’all-around degli Europei soltanto in due occasioni: Vanessa Ferrari nel 2007, ... Continua a leggere>>

diretta Conference League, Fiorentina-Club Brugge: segui la cronaca live - Calciomercato.it vi offre il match di Conference League tra la Fiorentina di Italiano e il Club Brugge di Hayen in tempo reale ...

Continua a leggere>>

diretta Europa League, Marsiglia-Atalanta: segui la cronaca live - È tutto pronto per la semifinale d’andata di Europa League, Marsiglia-Atalanta: calciomercato.it la seguirà in tempo reale Finalista in Coppa Italia e in piena corsa per la qualificazione alla ...

Continua a leggere>>

Roma-Bayer Leverkusen live, le formazioni ufficiali: Lukaku dal 1' con Dybala, c'è Adli con Wirtz e Grimaldo - L`appuntamento con la storia è fissato. In attesa della sfida Champions in Serie A contro la Juve, dopo il derby tutto italiano vinto nella doppia gara contro.

Continua a leggere>>