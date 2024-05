LIVE Fiorentina-Club Brugge 2-2 - Conference League 2024 in DIRETTA | pareggio di Thiago al 64 - ospiti in dieci

(Di giovedì 2 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA68? Attacca ora lache con l’uomo in più cerca quanto meno il goal della vittoria. 66? CAMBIO! Esce Skoras, entra Nielsen. 65? Clamorosa ingenuità degli uomini di Italiano colpiti da un goal che potrebbe avere un peso specifico notevole nell’economia del doppio confronto. 64? Una manciata di minuti dopo l’espulsione di Onyedika arriva ildegliconche raccoglie un lancio lungo dalle retrovie per poi battere Terracciano con un destro incrociato.2-2. 63? GOAL DEL! Ha segnato, incredibile… 62? Dovrà spingere laora per cercare di scavare il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55? Kondogbia in ritardo atterra Scamacca, punizione per la Dea. 54? Sembra essere uscito meglio dagli spogliatoi il Marsiglia, con il Vélodrome che spinge i padroni di casa alla ricerca del vantaggio. 53? Harit cede il pallone ad Aubameyang dopo un’azione ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Traversone dalla destra di Belotti sul quale non arriva per poco Bonaventura. 47? Nessun cambio tra primo e secondo tempo , si riparte con i 22 della prima frazione di gioco. 46? inizia IL secondo tempo ! 22.08 Squadre di nuovo in campo. 21.50 Fiorentina ... Continua a leggere>>

live – Europa League 2023/24, Semifinali: segui in diretta tutte le gare d’andata - ROMA. Riparte la Uefa Europa League. Oggi il via alle sfide d’andata delle Semifinali della seconda competizione calcistica per club a livello europeo per la stagione 2023/24. Segui le gare in diretta ... Continua a leggere>>

diretta Europa League, Marsiglia-Atalanta: segui la cronaca live - È tutto pronto per la semifinale d’andata di Europa League, Marsiglia-Atalanta: calciomercato.it la seguirà in tempo reale Finalista in Coppa Italia e in piena corsa per la qualificazione alla ... Continua a leggere>>

live Fiorentina-Club Brugge: la partita in diretta - La Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo con uno schieramento piuttosto offensivo, per provare ad archiviare le pratiche già all’interno delle mura dell’Artemio Franchi. 4-2-3-1 consueto ... Continua a leggere>>