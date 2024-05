Il silenzio complice dei pro Gaza sulle morti in Iran

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ieri mi sono imbattuto nei post di un account instagram, giovanipalestinesi, in cui viene annunciato un nuovo moto di protesta contro Israele negli atenei italiani: «Intifada delle università! 15 maggio, accampiamoci nei cortili degli atenei», invito a cui è seguito un testo di spiegazioni su cose già sentite. Pochi minuti dopo un telegiornale raccontava la storia di Nika Shakarami, la 16enneiana prima violentata e poi uccisa dalla Polizia Morale dell’. La colpa della ragazza è stata quella di essere scesa in strada a manifestare contro l’uccisione di Mahsa Amini, l’altra giovaneiana di cui tutti abbiamo sentito parlare, ammazzata di botte perché indossava male il velo islamico. Poi ho letto anche di Toomaj Salemi, anche lui un giovaneiano, un rapper, come quelli che nel regime fascista italiano in ...

