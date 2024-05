Giulia Salemi festeggia un importante traguardo | Che sia solo l’inizio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 2 maggio 2024)unsu Spotify: le dichiarazioni della conduttrice del podcast “Non lo faccio per moda”ungrazie al supporto quotidiano dei suoi follower. Anno dopo anno,con successo e determinazione è riuscita a costruirsi un rapporto amichevole, ma soprattutto un legame speciale con tutti i suoi follower. È amatissima perché è esattamente semplice, fresca e brillante in ogni progetto. Lapoche settimane fa ha lanciato il suo primo podcast dal titolo “Non lo faccio per moda”, e con soli tre puntateha conquistato il primo posto su Spotify. Leggi anche Perla Vatiero spoilera ...