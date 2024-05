Da questa scrivania inizia l' operazione | Matteo Renzi vuole far fuori Conte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il Jep Gambardella della politica italiana, l'ex premier che come Toni Servillo nella “Grande Bellezza” nonsolo partecipare alle feste maavere il potere di farle fallire;da Rignano sull'Arno, l'incubo di Giuseppeda Volturara Appula, alla fine ha deciso di candidarsi alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Stavolta è tutto vero. Il presidente di Italia Viva correrà con la lista “Stati Uniti d'Europa”, raggruppamento che oltre al suo partito racchiude quello di Emma Bonino (+Europa), socialisti e un altro paio di sigle. L'ulteriore notizia, rullo di tamburi, è chese verrà eletto rimarrà in Belgio e dunque lascerà il ruolo di senatore. Sissignori. «Guardandovi negli occhi vi chiedo un aiuto», si è rivolto così al suo elettorato e non solo – ...