Apple | utili e ricavi in calo ma meno del previsto Il titolo sale a Wall Street

(Di giovedì 2 maggio 2024) Cook: «Vendite torneranno a crescere grazie agli investimenti in funzionalità di intelligenza artificiale che saranno svelate nei prossimi mesi». E lancia un buyback azionario record.

Tutti gli utenti Apple adesso possono personalizzare un tasto utilissimo. Questa novità ti lascerà a bocca aperta : come sarà possibile farlo. Tra le funzionalità più comuni utilizzate tra tutti coloro che sono in possesso di un iPhone troviamo sicuramente il menu “condividi”. Tutti gli utenti ... Continua a leggere>>

Microsoft OneNote ora utilizzabile sull’Apple Vision Pro insieme ad altre app di Office Microsoft continua a supportare il visore mixed reality Apple Vision Pro. Oggi, l’azienda ha annunciato di aver lanciato una versione della sua app di appunti OneNote per il Vision Pro. In un post sul blog, ... Continua a leggere>>

apple: buy sul titolo post utili e buyback monstre da $110 miliardi che fa la storia - L’utile netto di apple si è attestato nel primo trimestre del 2024 a $23,64 miliardi, o a $1,53 per azione, in calo del 2% su base annua, rispetto ai precedenti $24,16 miliardi. L’eps di $1,53 è stato ... Continua a leggere>>

Usa: apple chiude ultimo trimestre con ricavi e profitti in calo - apple ha registrato un nuovo calo dei ricavi nell'ultimo trimestre, a causa di una performance inferiore alle attese per quanto ... Continua a leggere>>

apple, ricavi in calo del 4% ma servizi record. I 110 miliardi di dollari in riacquisto di azioni mettono le ali al titolo (+7%) - apple ha chiuso il secondo trimestre dell’esercizio fiscale 2023-24, terminato il 30 marzo, con ricavi in calo del 4% su base annua a 90,8 miliardi di dollari e 23,6 miliardi di utili netti, anch’essi ... Continua a leggere>>