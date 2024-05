? LIVE! Marsiglia-Atalanta - alle 21 il calcio d’inizio

(Di giovedì 2 maggio 2024)(ore 21) Le probabili formazioni(4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia; Sarr, Harit, Ndiaye; Aubameyang. All. Gasset A disp. Ruben Blanco, Murillo, Ounahi, Soglo, Luiz Henrique, Correa, Daou, Lafont, Said, Moumbagna, Abdallah Ballottaggi: Mbemba 55%-Murillo 55%, Merlin 55%-Murillo 45%, Sarr 40%-Moumbagna 30%-Soglo 30% (passaggio al 3-4-2-1) Indisponibili: Onana, Gueye, Garcia (fuori lista), Meité, Rongier (infortunati) Squalificati: Gigot Diffidati: nessuno(3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. A disp. Carnesecchi, Rossi, Scalvini, Comi, Bonfanti, Hateboer, Palestra, Adopo, Miranchuk, Lookman, El Bilal Ballottaggi: Pasalic 75%-Scalvini 25%, De Ketelaere ...

