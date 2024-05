(Di mercoledì 1 maggio 2024) L'elenco sembra un modo per incentivare gli utenti a scrivere e rimanere in app scegliendo tra i contatti quello che ha la maggior possibilità di risposta in tempi brevi. La lista di contatti potrebbe però diventare un’ulteriore erosione della sfera privata.

Molti utenti stanno riscontrando la difficoltà nel far visualizzare la propria immagine del profilo ai contatti in chat. Ma qual è la causa? E soprattutto, Come si può risolvere il problema? Cerchiamo di saperne di più. Perché non si vede la foto profilo di Whatsapp – ... Leggi su (ilcorrieredellacitta)

Per semplice curiosità o per gioco Whatsapp dà la possibilità di venire a conoscenza di alcuni particolari della vita di amici e parenti che sia attraverso la foto profilo, le immagini dello stato e anche la permanenza online. In pochi sanno, infatti, che è possibile scoprire quando e quanto tempo ... Leggi su (ilcorrieredellacitta)

whatsapp: ora si possono contattare i numeri SCONOSCIUTI - whatsapp è in continuo aggiornamento e lo testimoniano le varie fasi beta. Secondo quanto riportato, sono tantissimi gli utenti che col passare del tempo hanno ...

Leggi su (tecnoandroid)

F1 | Hamilton sfreccia con la W12... per le strade di New York! - Uso whatsapp per comunicare con la mia famiglia e i miei amici, per rimanere in contatto mentre viaggiamo per il mondo. Collaborare con loro in una giornata come questa è qualcosa che non dimenticherò ...

Leggi su (it.motorsport)

whatsapp mostrerà a tutti se siete stati “recentemente online”: cosa sappiamo sulla nuova funzione - Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno visualizzare un elenco, la sezione suggerisce alcuni contatti che hanno recentemente utilizzato whatsapp. L'obiettivo dell'app di messaggistica sembra ...

Leggi su (fanpage)