Vuelle Cincia - parole e numeri da leader

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Che ’’ avesse le stimmate dello racconta la sua carriera e d’altronde non si viene nominati per caso capitano dell’Olimpia Milano, specie se sei pesarese. Ci ha messo un po’ per dare una sistemata ad una squadra scollata e forse non basterà per acciuffare la salvezza, ma lui ci ha messo l’anima e nelle ultime partite anche qualcosa in più. Lo testimonia il fatto che, a quasi 38 anni, sia ancora capace di essere nominato miglior giocatore e - di conseguenza - miglior italiano di giornata. Andrea ha superato nelle preferenze Xavier Sneed (Happy Casa Brindisi), Mouhamed Faye (Unahotels Reggio Emilia) e gli azzurri Alessandro Pajola (Virtus Segafredo Bologna) e Nicolò Melli (Emporio Armani Milano). Primo giocatore nella storia della Serie A a raggiungere quota 2.000 assist, un record che è destinato a rimanere a lungo negli annali, nei 34 ...