Violenza sessuale su bambini di 6 e 10 anni davanti a una scuola | arrestato uomo di 37 anni

Un cittadino pakistano di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di « violenza sessuale aggravata» per aver molestato dei bambini fuori da un istituto scolastico di Arezzo . I fatti risalgono al 9 febbraio scorso. Il 37enne – ritengono gli investigatori – ha preso di mira un bambino di 10 anni , ... Leggi su (open.online)

Bimbo di 4 anni trovato morto in una lavatrice, sul corpo segni di violenza: «Disturbava i genitori» - Ritrovato morto in una lavatrice nel garage della sua abitazione. È il tragico destino un bimbo russo di 4 anni la cui scomparsa era stata denunciata due giorni prima, in Siberia, ...

