Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2024 ore 11 | 30

(Di mercoledì 1 maggio 2024)DEL 1 MAGGIOORE 11.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPLI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO VOLTIAMO PAGINA OGGI NELLA CAPITALE SI TERRÀ IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO NELLA CORNICE DEL CIRCO MASSIMO ISTITUITA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELLE ZONE LIMITROFE ALLA MANIFESTAZIONE IL TRASPORTO PUBBLICO è POTENZIATO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, DUNQUE FINO ALL’1.30 DI NOTTE DALLE ORE 21.00 CHIUSA LA STAZIONE COLOSSEO SULLA LINEA B DEL METRO DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral

... ambiente e verde, urbanistica e edilizia, mobilità e viabilità, digitalizzazione. Frisco Chiara , ... Oreggia Mattia , 25 anni, laureato in giurisprudenza, è praticante avvocato presso la Regione ...

Continua a leggere>>

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Via libera della Regione al piano da 11,5 milioni di euro per 176 interventi su strade, infrastrutture e corsi d'...per ripristinare la viabilità e ...

Continua a leggere>>