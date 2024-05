Van Aert rivive il dramma della caduta shock | “Soffrivo tantissimo - solo i farmaci mi hanno aiutato”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il terribile incidente all'Attraverso le Fiandre dello scorso 27 marzo, è stato rivissuto per la prima volta da Wout vanche ha raccontato queitici momenti in cui si fratturò sterno, clavicola e costole: "La peggior mezz'oramia vita. Capii subito che era qualcosa di grave. Ero a terra e non riuscivo più a muovermi"