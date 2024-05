Valditara | La scuola deve valorizzare i talenti e coltivare il rispetto

«Il Partito democratico e la sinistra si rassegnino: il modello che ci hanno imposto dal Sessantotto in poi a noi non piace e lo stiamo cambiando». Questo «cambiamento culturale» in atto è stato spiegato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Un pezzo del cambiamento che ...

Leggi su (linkiesta)