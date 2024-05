‘Uno maggio libero e pensante’ - al via il concertone evento di Taranto con musicisti e attivisti | segui la diretta

Tarantini Time QuotidianoOgni anno, il 1° Maggio , celebriamo la Festa del lavoro , un’occasione per commemorare le lotte e i traguardi ottenuti dai lavoratori nel corso della storia. Le sue origini risalgono al 1886, quando negli Stati Uniti venne indetto uno sciopero generale per rivendicare la ... Leggi su (tarantinitime)

Quest'anno è iniziata la cessazione del mercato tutelato per i clienti domestici non vulnerabili, dopo i numerosi rinvii degli ultimi anni. Il processo si è avviato il 1° gennaio 2024, con l’interruzione dei servizi di tutela per le forniture di gas e si appresta a concludersi il prossimo 1°...

Leggi su (today)