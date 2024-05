Un Primo Maggio con le bancarelle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Festa del I°a fare shopping tra le colorate e frequentatedei due mercati bressesi. Questa mattina, il Mercato Nord di via Vittorio Veneto e il Mercato Sud di via Villoresi si svolgeranno regolarmente nelle due tradizionali aree mercatali della città, recuperando una data rinviata in passato. Quindi, dall’alba alle 16 di oggi, scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata degli autoveicoli, come ogni mercoledì di mercato, in via Gobetti e nei due parcheggi pubblici, vicini al cimitero locale, per il Mercato Nord. Lo stesso vale per il posteggio che si trova a lato della parrocchia della Madonna della Misericordia. Giu.Na.