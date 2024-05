Un derby a tutta X | la FeralpiSalò vede la C - Brescia più vicino ai playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Salò, 1 maggio 2024 – L’attesotrasi chiude con un pareggio che, sostanzialmente, viene accolto di buon grado dalle Rondinelle, che rimangono in zona(anche se scivolano all’ottavo posto), mentre offre ancora una volta ampi motivi di rammarico ai gardesani, che non riescono a conquistare la vittoria fortemente voluta e a due giornate dal termine si ritrovano staccate quattro punti dai play out. La matematica mantiene in vita la squadra di Zaffaroni, anche se recuperare il distacco dagli spareggi salvezza non sarà affatto semplice nelle ultime due giornate che chiameranno la formazione verdeblù a rendere visita al Venezia e a giocarsi la sfida diretta con la Ternana. Per quel che riguarda la compagine di Maran, a 180’ dal traguardo Bisoli e compagni godono di due punti di vantaggio ...