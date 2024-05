Ultime Notizie Roma del 01-05-2024 ore 15 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì Primo Maggio al microfono Giuliano Ferrigno riprendermi teniamo insiste per l’eruzione armata dell’esercito a Raffa Ma gli Stati Uniti continuano a lavorare per un accordo tra hamas e Israele è proprio per scongiurare l’operazione di terra nel sud della striscia che secondo l’ONU sarebbe una indicibile oggi a Gerusalemme è arrivato il segretario di stato americano Antony blinken Nicola incontrato alcune persone che stavano manifestando il suo favore per il rilascio degli ostaggi assicurato non ci fermeremo finché non vi unirete ai vostri cari intanto secondo L’ultimo bollettino del Ministero della Sanità di Amazon sono almeno 34578 i palestinesi uccisi a Gaza dal 7 ottobre mentre i feriti sono saliti a 70765 il compito in Ucraina nuova attacco missilistico Russo suo ditta il secondo in tre giorni ...