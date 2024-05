Ultime Notizie Roma del 01-05-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio polso il prolifico scrittore americano autore della trilogia di New York è morto per complicazioni dovute un cancro ai polmoni lo riporta il New York Times aveva 77 anni Os X è deceduto nella sua casa di Brooklyn scrive il giornale un’amica dello scrittore Jekyll Hyde gli Stati Uniti sono determinati a ottenere ora un accordo tra Israele e amato lo ha detto il segretario di stato statunitense Antony blinken dati poco prima di iniziare i colloqui con la leadership di Israele anche in questi tempi molto difficili siamo determinati a ottenere un cessate il fuoco che riporti a casa gli ortaggi ottenerlo ora è l’unica ragione per cui un accordo potrei non essere raggiunto Eh ma ti ho detto Blink incontrando il presidente italiano Isaac Herzog Primo Maggio di pace lavoro ...