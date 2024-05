turchia, 'come il sudafrica denunceremo Israele all'Aia' - "Come turchia, abbiamo deciso di prendere parte nel caso (per genocidio) presentato dal sudafrica contro Israele alla Corte di Giustizia internazionale". Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco ...

Leggi su (ansa)

Export, la spinta di oro e moda. Impennata degli affari al 9%. Il fatturato vola oltre i 4 miliardi - I dati al 31 dicembre del Monitor Distretti di Intesa Sanpaolo evidenziano una buona ripresa. Balzo delle vendite verso la turchia, ma anche una flessione verso altri Paesi: ecco quali.

Leggi su (lanazione)

Le origini africane delle prime e di molte specie umane, il caso sudafrica/2 - Il museo sudafricano di Cape Town non è comparabile con i musei scientifici di New York, Londra, Milano, pur se non bisogna mai dimenticare che la maggior parte dei reperti, per esempio sull’evoluzion ...

Leggi su (ilbolive.unipd)