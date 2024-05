TS – Lukaku e Smalling in campo

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 2024-05-01 16:54:00 Flash news da TS: Gli avversari, i tedeschi del Bayer Leverkusen, “hanno giocatori molto interessanti, stimo molto il loro allenatore e hanno molto lavoro alle spalle. C’è tanto da temere e una cosa da rispettare è che sono imbattuti nonostante spesso siano stati in svantaggio. È una squadra che ha raggiunto tenacia e consapevolezza e lotta fino agli ultimi minuti. Per quanto riguarda noi a volte negli ultimi minuti è stanchezza ma anche tenuta mentale, quando prendi gol negli ultimi minuti è così. Ma anche noi abbiamo giocatori che stanno nella partita fino all’ultimo, altrimenti non avremmo vinto con l’Udinese in quella partita così particolare. È una squadra che ci crede, ha cuore, e quindi entrambe le squadre lotteranno fino all’ultimo secondo”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, nella conferenza stampa in vista del match di andata delle ...

