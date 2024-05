Treni - 7 viaggiatori su 10 acquistano i biglietti online

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Viaggiare in treno nel 1999 non era come viaggiare in treno oggi. Da allora sono cambiate molte cose, è possibile viaggiare in gran parte del continente senza passaporto e milioni di europei pagano in euro (e lo fanno con lo smartphone). Sempre 25 anni fa Trainline, l’app per la prenotazione didie pullman leader in Europa e più scaricata in Italia, ha iniziato a offrire per la prima voltaferroviari. Per questo motivo, l’azienda ha commissionato una ricerca a YouGov per confrontare e analizzare le abitudini e i desideri degli europei che considerano il treno un mezzo di trasporto. Il principale cambiamento avvenuto nel corso degli anni è stato il modo in cui gli italiani. Se 25 anni fa era normale che gli italiani si ...